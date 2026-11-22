За словами політика, 23 листопада він представлятиме Варшаву на засіданні Північноатлантичної ради.

Залевський наголосив, що Польща не планує ініціювати застосування 4-ї статті НАТО. Що важливо розуміти, вона передбачає проведення спільних консультацій між членами Альянсу, якщо одна з держав вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою.

"Немає потреби застосовувати цю четверту статтю. Ми саме в рамках Північноатлантичної ради хочемо обговорити те, що сталося. Ми хочемо представити військові подробиці подій п'ятниці", - пояснив політик.

Північноатлантична рада є головним органом ухвалення рішень НАТО. До неї входять представники всіх країн-членів Альянсу. Зазвичай це посли при НАТО, однак за необхідності участь у засіданнях можуть брати міністри закордонних справ, оборони або глави держав і урядів.

Залевський також повідомив, що польська сторона має намір представити власну оцінку інциденту та запропонувати заходи для посилення безпеки східного флангу.

"Ми хочемо представити нашу політичну інтерпретацію цих подій, а також викласти пропозицію щодо того, як НАТО має посилити дії на східному фланзі та як має зміцнити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу", - додав заступник міністра оборони.

Він наголосив, що саме зміцнення протиповітряного захисту Польщі та східного флангу є головною метою скликання ради.

"НАТО має посилити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу. Це головна мета, заради якої ми попросили скликати цю раду", - наголосив він.