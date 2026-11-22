По словам политика, 23 ноября он будет представлять Варшаву на заседании Североатлантического совета.

Залевский подчеркнул, что Польша не планирует инициировать применение 4-й статьи НАТО. Она предусматривает проведение совместных консультаций между членами Альянса, если одно из государств считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

"Нет необходимости применять эту четвертую статью. Мы именно в рамках Североатлантического совета хотим обсудить произошедшее. Мы хотим представить военные подробности событий пятницы", - пояснил политик.

Североатлантический совет является главным органом принятия решений в НАТО. В его состав входят представители всех стран-членов Альянса. Обычно это послы при НАТО, однако при необходимости в заседаниях также могут участвовать министры иностранных дел, обороны или главы государств и правительств.

Залевский также сообщил, что польская сторона намерена представить собственную оценку инцидента и предложить меры по укреплению безопасности восточного фланга.

"Мы хотим представить нашу политическую интерпретацию этих событий, а также изложить предложение о том, как НАТО должно усилить действия на восточном фланге и как укрепить противовоздушную оборону Польши и восточного фланга", - добавил замминистра обороны.

Он подчеркнул, что укрепление противовоздушной обороны Польши и восточного фланга является главной целью созыва совета.

"НАТО должно усилить противовоздушную оборону Польши и восточного фланга. Это главная цель, ради которой мы попросили созвать этот совет", - подчеркнул он.