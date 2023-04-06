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Польща лобіюватиме передачу Україні винищувачів стандартів НАТО, - Дуда

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Польща лобіюватиме серед союзників передачу Україні винищувачів стандартів НАТО. Також продовжить поступову надавати нашим воїнам літаки МіГ-29.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю "Польському радіо".

Як пояснив Дуда, ЗСУ повинні мати авіацію, аби протистояти російській агресії в повітрі. Наразі це вдається реалізувати завдяки передачі МіГ-29, оскільки українські пілоти вміють управляти ними.

За словами президента, Польща має обмежену кількість МіГ-29, а незабаром їх майже вже не залишиться. Польські військові також надалі використовуватимуть їх, доти доки винищувачі не замінять на FA-50 з Південної Кореї.

"Щойно ці літаки до нас прибуватимуть, а ми їх замовили 48 одиниць, ми зможемо поступово передавати (Україні - ред.) те, що з точки зору НАТО є застарілим", - підкреслив президент.

Відповідаючи на питання щодо передачі Україні літаків F-16, Дуда відзначив, що Польща має невелику їх кількість.

"Насамперед ми будемо лобіювати серед країн НАТО, щоб Україна могла зрівноважити російську силу у повітрі, щоб вона мала для цього необхідну базу, щоб ті країни, які це можуть, надавали Україні свої літаки натівських стандартів", - додав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ бригадного генерала Сергія Голубцова, програма підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 може бути значно скорочена.

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