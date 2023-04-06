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Польша будет лоббировать передачу Украине истребителей стандартов НАТО, - Дуда

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Польша будет лоббировать среди союзников передачу Украине истребителей стандартов НАТО. Также продолжит постепенно предоставлять нашим воинам самолеты МиГ-29.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Польши Анджея Дуды в интервью "Польскому радио".

Как пояснил Дуда, ВСУ должны иметь авиацию, чтобы противостоять российской агрессии в воздухе. Сейчас это удается реализовать благодаря передаче МиГ-29, поскольку украинские пилоты умеют управлять ими.

По словам президента, Польша имеет ограниченное количество МиГ-29, а вскоре их почти уже не останется. Польские военные также в дальнейшем будут использовать их, пока истребители не заменят на FA-50 из Южной Кореи.

"Как только эти самолеты к нам будут прибывать, а мы их заказали 48 единиц, мы сможем постепенно передавать (Украине - ред.) то, что с точки зрения НАТО является устаревшим", - подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос о передаче Украине самолетов F-16, Дуда отметил, что Польша имеет небольшое их количество.

"Прежде всего мы будем лоббировать среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую силу в воздухе, чтобы она имела для этого необходимую базу, чтобы те страны, которые это могут, предоставляли Украине свои самолеты натовских стандартов", - добавил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника авиации Командования Воздушных Сил ВСУ бригадного генерала Сергея Голубцова, программа подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 может быть значительно сокращена.

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