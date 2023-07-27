Польща, Латвія та Литва можуть закрити кордони з Білоруссю через загрозу "вагнерівців"

За його словами, якщо на кордонах Польщі, Латвії чи Литви відбудуться серйозні інциденти за участю найманців приватної військової компанії "Вагнера", то країни "обов'язково почнуть спільні дії".

"Я не виключаю, що якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь на даний момент, ми приведемо до повної ізоляції Білорусі", - зазначив Камінський.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин разом зі своїми найманцями здійснив провальну спробу державного перевороту в Росії у червні. Після цього ватажку найманців вдалося випросити у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка переїзд "вагнерівців" до РБ.

Останні кілька тижнів колони найманців активно приїжджають на територію Білорусі. Влада країни хоче використовувати їх для того, щоб навчати власну армію.

За даними моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", на території РБ помітили вже 12 колон "вагнерівців". Вони приїжджають разом зі своєю бронетехнікою на військову базу у Могильовській області.