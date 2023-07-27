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До Білорусі прибула ще одна колона "вагнерівців" із бронеавтомобілями, - "Гаюн"

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Білорусь, Четвер 27 липня 2023 17:59
До Білорусі прибула ще одна колона "вагнерівців" із бронеавтомобілями, - "Гаюн" Ілюстративне фото: до Білорусі прибула ще одна колона "вагнерівців" із бронеавтомобілями (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусь прибула вже 12-та колона найманців ПВК "Вагнер". У її складі щонайменше 50 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Колона з технікою зайшла до Білорусі через пункт пропуску Понятівка (РФ) - Звінчатка (Білорусь), і зараз рухається трасою Р122 до Чаусів (Могилівська область) у супроводі ДАІ Білорусі.

Повідомляється, що в колоні щонайменше 50 одиниць автомобільної техніки:

  • 5 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"),
  • 3 бензовози,
  • автобус,
  • 17 фур,
  • мінімум 3 трали (перевозять екскаватор, бензовоз та бронеавтомобіль "Щука" ("Чекан"),
  • 6 КамАЗів (тент),
  • 2 "буханки" (санітарний автомобіль),
  • пікапи та легкові авто.

При цьому наголошується, що це як мінімум друга колона ПВК "Вагнер", яка зайшла до Білорусі із бронеавтомобілями.

До Білорусі прибула ще одна колона &quot;вагнерівців&quot; із бронеавтомобілями, - &quot;Гаюн&quot;

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частину найманців було вирішено відправити до Білорусі.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

При цьому Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід.

ЦНС повідомляв, що підрозділи ПВК "Вагнера" шукають у Білорусі людей, що готові воювати проти Литви та Польщі.

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ПВК Вагнера Білорусь
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