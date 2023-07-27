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Польша, Латвия и Литва могут закрыть границы с Беларусью из-за угрозы "вагнеровцев"

Иллюстративное фото: Польша, Латвия и Литва могут закрыть границы с Беларусью из-за угрозы "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша, Литва и Латвия в случае возможных провокаций "вагнеровцев" могут закрыть границы с Беларусью.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, если на границах Польши, Латвии или Литвы произойдут серьезные инциденты с участием наемников частной военной компании "Вагнера", то страны "обязательно предпримут совместные действия".

"Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы приведем к полной изоляции Беларуси", - отметил Каминьский.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками совершил провальную попытку государственного переворота в России в июне. После этого главарю наемников удалось выпросить у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко переезд "вагнеровцев" в РБ.

Последние несколько недель колонны наемников активно приезжают на территорию Беларуси. Власти страны хотят использовать их для того, чтобы обучать собственную армию.

По данным мониторингового канала "Беларускі Гаюн", на территории РБ заметили уже 12 колонн "вагнеровцев". Они приезжают вместе со своей бронетехникой на военную базу в Могилевской области.

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