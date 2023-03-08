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Польща у квітні отримає перші танки Abrams від США (фото)

Фото: Abrams (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У квітні цього року Польща отримає перші танки Abrams від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Йде підготовка до передачі першого зі 116 танків Abrams, замовлених для Збройних сил Польщі", - йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що перші танки будуть доставлені до Польщі у квітні цього року.

"Ми зміцнюємо броньований кулак Війська Польського, ми зміцнюємо польські Збройні сили, щоб реально та ефективно стримувати агресора", - додав Блащак.

Раніше повідомлялось, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав контракт зі Сполученими Штатами щодо купівлі 250 танків M1A2 Abrams.

У вівторок, 7 березня, Румунія оголосила, що хоче придбати батальйон танків Abrams.

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