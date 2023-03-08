Польща у квітні отримає перші танки Abrams від США (фото)

У квітні цього року Польща отримає перші танки Abrams від Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.
"Йде підготовка до передачі першого зі 116 танків Abrams, замовлених для Збройних сил Польщі", - йдеться у повідомленні.
Міністр зазначив, що перші танки будуть доставлені до Польщі у квітні цього року.
"Ми зміцнюємо броньований кулак Війська Польського, ми зміцнюємо польські Збройні сили, щоб реально та ефективно стримувати агресора", - додав Блащак.
Раніше повідомлялось, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав контракт зі Сполученими Штатами щодо купівлі 250 танків M1A2 Abrams.
У вівторок, 7 березня, Румунія оголосила, що хоче придбати батальйон танків Abrams.
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