Польща у квітні отримає перші танки Abrams від США (фото)

У квітні цього року Польща отримає перші танки Abrams від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Йде підготовка до передачі першого зі 116 танків Abrams, замовлених для Збройних сил Польщі", - йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що перші танки будуть доставлені до Польщі у квітні цього року.

"Ми зміцнюємо броньований кулак Війська Польського, ми зміцнюємо польські Збройні сили, щоб реально та ефективно стримувати агресора", - додав Блащак.