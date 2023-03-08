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Польша в апреле получит первые танки Abrams от США (фото)

Фото: Abrams (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В апреле этого года Польша получит первые танки Abrams из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

"Идет подготовка к передаче первого из 116 танков Abrams, заказанных для вооруженных сил Польши", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что первые танки будут доставлены в Польшу в апреле этого года.

"Мы укрепляем бронированный кулак Войска Польского, мы укрепляем польские вооруженные силы, чтобы реально и эффективно сдерживать агрессора", - добавил Блащак.

Ранее сообщалось, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт с Соединенными Штатами о покупке 250 танков M1A2 Abrams.

Во вторник, 7 марта, Румыния объявила, что хочет приобрести батальон танков Abrams.

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