Польша в апреле получит первые танки Abrams от США (фото)

В апреле этого года Польша получит первые танки Abrams из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

"Идет подготовка к передаче первого из 116 танков Abrams, заказанных для вооруженных сил Польши", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что первые танки будут доставлены в Польшу в апреле этого года.

"Мы укрепляем бронированный кулак Войска Польского, мы укрепляем польские вооруженные силы, чтобы реально и эффективно сдерживать агрессора", - добавил Блащак.