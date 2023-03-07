Румунія захотіла придбати батальйон танків Abrams

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Міністерства оборони Румунії Теодора Інчікаса, яку приводить Reuters.

"Ми надсилаємо наш запит на отримання попереднього дозволу на придбання батальйону танків Abrams", - заявив Інчікас.

За його словами, купівлю танків буде здійснено через міжурядову угоду. Терміни покупки поки незрозумілі. Європейський союз і держава НАТО збільшили витрати на оборону до 2,5% ВВП цього року з 2% у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Румунія має 650 км спільного кордону з Україною. У країні знаходиться система протиракетної оборони Patriot, а станом на минулий рік на її території розміщено постійну бойову групу альянсу.

Країни, близькі до Росії, такі як Польща, Фінляндія та Німеччина, укладають угоди на виробництво американської зброї в Європі, ведуть переговори про нові угоди та прагнуть прискорити виконання існуючих контрактів. У грудні міністерство оборони Румунії підписало угоду про придбання семи безпілотних авіаційних комплексів Watchkeeper X ізраїльської компанії приблизно за 410,19 мільйона доларів.

Румунія має намір перебудувати свою державну оборонну промисловість, інвестуючи в нові технології для збільшення виробництва та експорту у регіоні.