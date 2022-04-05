Польша приобрела 250 танков Abrams у США

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт с Соединенными Штатами о покупке 250 танков M1A2 Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Польское правительство приобрело американские танки. Стоимость сделки – 4,74 млрд долларов. Первые 28 боевых бронированных машин поступят в Польшу в конце 2022 года.

Премьерная партия танков будет предназначена для организации учебного процесса польских армейцев. По словам министра обороны, Abrams отправят 18-ю механизированную дивизию на востоке Польши. Завершение поставок запланировано на 2026 год.

M1 Abrams – основной боевой американский танк. Его производят на заводе в Лиме (Огайо) более 40 лет.