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Польша приобрела 250 танков Abrams у США

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Варшава, Вторник 05 апреля 2022 17:47
Польша приобрела 250 танков Abrams у США Фото: Американский танк M1A2 SEP V2 Abrams (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт с Соединенными Штатами о покупке 250 танков M1A2 Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Польское правительство приобрело американские танки. Стоимость сделки – 4,74 млрд долларов. Первые 28 боевых бронированных машин поступят в Польшу в конце 2022 года.

Премьерная партия танков будет предназначена для организации учебного процесса польских армейцев. По словам министра обороны, Abrams отправят 18-ю механизированную дивизию на востоке Польши. Завершение поставок запланировано на 2026 год.

M1 Abrams – основной боевой американский танк. Его производят на заводе в Лиме (Огайо) более 40 лет.

К слову, генерал США заявил о вероятности конфликта между "великими государствами".

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