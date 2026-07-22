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Польща купує партію дронів-перехоплювачів: розкрито умови конкурсу

09:11 22.07.2026 Ср
2 хв
Які характеристики повинні бути у дронів-перехоплювачів?
aimg Костянтин Широкун
Польща купує партію дронів-перехоплювачів: розкрито умови конкурсу Фото: Польща купує партію дронів-перехоплювачів (Getty Images)
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Міноборони Польщі оголосило конкурс на випробування та закупівлю дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з іншими БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.

Зазначається, що метою конкурсу є вибір рішень, здатних боротися переважно з безпілотними літальними апаратами, що використовуються противником для розвідки та спостереження, а також з іншими засобами повітряного нападу.

Згідно з опублікованими специфікаціями, бажана платформа працюватиме в автономному режимі "вистрілив і забув" та вражатиме цілі кінетично, бажано за допомогою бойової частини. Система повинна бути здатною працювати як вдень, так і вночі, а також автоматично перервати місію та приземлитися, якщо ціль втрачено.

У Міноборони Польщі очікують, що дрон буде досягати швидкості не менше 150 км/год, матиме дальність польоту не менше 1,5 км, виявлятиме цілі з відстані не менше 200 метрів та важитиме не більше 2 кг. Також вимагається експлуатація за вітру до 12 м/с й оперативна готовність протягом 12 секунд.

Ще однією вимогою є те, щоб платформи були виготовлені в країнах Євросоюзу або НАТО. Перевага також надаватиметься програмному забезпеченню з польськомовним інтерфейсом та відповідності виробничого процесу стандартам ISO 9001 або AQAP.

Раніше повідомлялось, що Польща продовжує активно модернізувати війська. Наприклад, в рамках програми "Східний щит" Польща прискорює воєнну підготовку населення. На добровільні навчання записалися понад 20 тисяч жителів країни, що стало рекордним показником.

При цьому за останні пів року у Польщі збудували лише один кілометр повноцінної захисної лінії в рамках "Східного щита". Сама лінія оборони має розтягнутись на 700 кілометрів.

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