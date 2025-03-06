Польща і Данія відкриті до обговорення ядерної ініціативи Макрона

"Французька пропозиція не є новою. Ця тема неодноразово порушувалася в розмовах зі мною. Це варто розглянути," - заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед самітом європейських лідерів у Брюсселі.

Не відкидає можливості розміщення ядерної зброї на території Данії прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен.

""Це не те, над чим ми зараз працюємо, але я не буду тут стояти й казати "ні" чужим ідеям. Тепер усе має бути на столі", - відповіла журналістам Фредеріксен.

А минулого тижня ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берліну доведеться провести переговори з Парижем і Лондоном щодо "ядерного розподілу або, щонайменше, ядерної безпеки від Великої Британії та Франції для нас."

Водночас Макрон поки що офіційно не пропонував розміщувати французьку ядерну зброю в інших європейських країнах.

Ядерна ініціатива Макрона

Politico зазначає, що Франція є єдиною ядерною державою в Європейському Союзі та однією з трьох країн-членів НАТО, які володіють ядерною зброєю, поряд зі США та Великою Британією.

Протягом років ініціативи Еммануеля Макрона щодо обговорення ядерного стримування з європейськими партнерами залишалися без уваги. Європейські лідери вважали, що перебувають під захистом американського ядерного щита.

Однак зараз, на тлі зближення президента США Дональда Трампа з Росією та його погроз вивести американські війська з Європи, європейські країни переглядають свою оборонну політику.