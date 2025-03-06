Польша и Дания открыты к обсуждению ядерной инициативы Макрона

Лидеры Польши и Дании в четверг, 6 марта, дали понять, что открыты к ядерной инициативе президента Франции Эмануэля Макрона. Они хотят обсудить, как французские силы сдерживания могут защитить Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Французское предложение не является новым. Эта тема неоднократно поднималась в разговорах со мной. Это стоит рассмотреть," - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед саммитом европейских лидеров в Брюсселе.
Не исключает возможности размещения ядерного оружия на территории Дании премьер-министр страны Метте Фредериксен.
""Это не то, над чем мы сейчас работаем, но я не буду здесь стоять и говорить "нет" чужим идеям. Теперь все должно быть на столе", - ответила журналистам Фредериксен.
А на прошлой неделе вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлину придется провести переговоры с Парижем и Лондоном по "ядерному разделу или, по меньшей мере, ядерной безопасности от Великобритании и Франции для нас."
В то же время Макрон пока официально не предлагал размещать французское ядерное оружие в других европейских странах.
Politico отмечает, что Франция является единственной ядерной державой в Европейском Союзе и одной из трех стран-членов НАТО, которые обладают ядерным оружием, наряду с США и Великобританией.
В течение многих лет инициативы Эммануэля Макрона по обсуждению ядерного сдерживания с европейскими партнерами оставались без внимания. Европейские лидеры считали, что находятся под защитой американского ядерного щита.
Однако сейчас, на фоне сближения президента США Дональда Трампа с Россией и его угроз вывести американские войска из Европы, европейские страны пересматривают свою оборонную политику.
Напомним, ранее мы сообщали, что Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" Соединенных Штатов Америки в Европе.
Также СМИ сообщали, что Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.
А вчера в своей речи к согражданам Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.