Польша и Дания открыты к обсуждению ядерной инициативы Макрона

"Французское предложение не является новым. Эта тема неоднократно поднималась в разговорах со мной. Это стоит рассмотреть," - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед саммитом европейских лидеров в Брюсселе.

Не исключает возможности размещения ядерного оружия на территории Дании премьер-министр страны Метте Фредериксен.

""Это не то, над чем мы сейчас работаем, но я не буду здесь стоять и говорить "нет" чужим идеям. Теперь все должно быть на столе", - ответила журналистам Фредериксен.

А на прошлой неделе вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлину придется провести переговоры с Парижем и Лондоном по "ядерному разделу или, по меньшей мере, ядерной безопасности от Великобритании и Франции для нас."

В то же время Макрон пока официально не предлагал размещать французское ядерное оружие в других европейских странах.

Ядерная инициатива Макрона

Politico отмечает, что Франция является единственной ядерной державой в Европейском Союзе и одной из трех стран-членов НАТО, которые обладают ядерным оружием, наряду с США и Великобританией.

В течение многих лет инициативы Эммануэля Макрона по обсуждению ядерного сдерживания с европейскими партнерами оставались без внимания. Европейские лидеры считали, что находятся под защитой американского ядерного щита.

Однако сейчас, на фоне сближения президента США Дональда Трампа с Россией и его угроз вывести американские войска из Европы, европейские страны пересматривают свою оборонную политику.