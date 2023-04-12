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Польща хоче виробляти снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams, - Моравецький

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Сполучених Штатів заявив, що Варшава хоче виробляти снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interia Wydarzenia.

Очільник польського уряду також сподівається, що разом із постачанням Abrams до Польщі прийде американський бізнес.

"Я розмовляв із військовими, керівництвом заводу про можливість розміщення в Польщі заводу, який ремонтуватиме й обслуговуватиме танки "Абрамс" по всій Європі. Досі їх використовували переважно американські військові, (розміщені) в Європі, але з нашою покупкою ми станемо одним з основних користувачів", - заявив він.

Моравецький уточнив, що у вівторок у Білому домі обговорив з віце-президентом США Камалою Гарріс створення бази для обслуговування Abrams.

За словами прем'єра, він хотів би, щоб польська технічна думка використовувалася для зміцнення союзу зі Сполученими Штатами.

"Я також наполягав на тому, щоб ядра боєприпасів зі збідненим ураном для Abrams вироблялися в Польщі", - підкреслив він.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща може стати центром обслуговування американських танків Abrams, які належать не лише їй, а й іншим країнам Європи.

Крім того, раніше стало відомо, що у Польщі відкрили центр для ремонту українських танків Т-64. Надалі там можуть обслуговувати Leopard 2.

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