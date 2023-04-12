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Польша хочет производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, - Моравецкий

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Соединенные Штаты заявил, что Варшава хочет производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia Wydarzenia.

Глава польского правительства также надеется, что вместе с поставкой Abrams в Польшу придет американский бизнес.

"Я разговаривал с военными, руководством завода о возможности размещения в Польше завода, который будет ремонтировать и обслуживать танки "Абрамс" по всей Европе. До сих пор они использовались в основном американскими военными, (размещенными) в Европе, но с нашей покупкой мы станем одним из основных пользователей", - заявил он.

Моравецкий уточнил, что во вторник в Белом доме обсудил с вице-президентом США Камалой Харрис создание базы для обслуживания Abrams.

По словам премьера, он хотел бы, чтобы польская техническая мысль использовалась для укрепления союза с Соединенными Штатами.

"Я также настаивал на том, чтобы ядра боеприпасов с обедненным ураном для Abrams производились в Польше", - подчеркнул он.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша может стать центром обслуживания американских танков Abrams, которые принадлежат не только ей, но и другим странам Европы.

Кроме того, ранее стало известно, что в Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64. В будущем там могут обслуживать Leopard 2.

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