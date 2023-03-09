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Польща хоче створити хаб з ремонту танків Leopard для України, але є нюанс

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща має намір створити хаб з ремонту танків Leopard, які коаліція країн передає Україні. Проте для цього потрібні запчастини, виробництво яких припинили 20 років тому.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Польщі.

Повідомляється, що Блащак провів зустріч

иробництво запчастин для танків 2А4, було зупинено 20 років тому. Тому наразі потрібно відновити процес їхнього виробництва.

"Ми ведемо діалог з німецькою стороною та німецькою промисловістю. Це надзвичайно важливо в ситуації, коли ми хочемо створити хаб, де будуть обслуговуватися та ремонтуватися танки , які постачаються в Україну. Цей хаб буде побудований на польських заводах у Гливице, у Бумарі (механічний завод "Бумар-Лабенди" - ред.)", - сказав міністр оборони Польщі.

Він зазначив, що для роботи цього заводу потрібні запчастини. Блащак зазначив, що Польща та Німеччина перебувають на зв'язку та ведуть діалог. Він сподівається, що процес буде успішним.

Нагадаємо, Україна отримала від Польщі чотири

між Польщею та Німеччиною виникла напруженість через допомогу Україні. Зокрема, Варшава звинувачує Берлін у відсутності запчастин до танків

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