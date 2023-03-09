Польша хочет создать хаб по ремонту танков Leopard для Украины, но есть нюанс

Сообщается, что Блащак провел встречу

производстве запчастей для танков 2А4 было остановлено 20 лет назад. Поэтому нужно восстановить процесс их производства.

"Мы ведем диалог с немецкой стороной и немецкой промышленностью. Это чрезвычайно важно в ситуации, когда мы хотим создать хаб, где будут обслуживаться и ремонтироваться поставляемые в Украину танки . Этот хаб будет построен на польских заводах в Гливице, в Бумаре (механический завод "Бумар-Лабенды" - ред.)", - сказал министр обороны Польши.

Он отметил, что для работы завода нужны запчасти. Блащак отметил, что Польша и Германия находятся на связи и ведут диалог. Он надеется, что процесс будет успешным.

Напомним, Украина получила от Польши четыре

между Польшей и Германией возникла напряженность из-за помощи Украине. В частности, Варшава обвиняет Берлин в отсутствии запчастей к танкам

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.