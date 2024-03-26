Польща хоче підписати з Україною протокол розбіжностей

Під час зустрічі урядів Польщі та України у четвер, 28 березня, у Варшаві країни мають підписати протокол розбіжностей.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
За його словами, під час зустрічі у Варшаві домінуватимуть військові та економічні питання, проте країни мають записати деякі розбіжності, що відрізняють два уряди.
"Домінуватимуть питання озброєнь, економічні питання, зокрема сільського господарства та розв'язання тих питань, які все ще залишаються актуальними", - сказав Шейна.
Як розповів заступник глави МЗС Польщі на зустрічі також обговорюватимуть вступ України до Європейського союзу.
"Питання, які, на мою думку, вже мають бути обговорені - це питання вступу. Тому що Україна вже перебуває на просунутому етапі переговорів, і ми готові допомогти Україні у цьому", - наголосив він.
Шейна зазначив, що помилкою попереднього уряду була позиція, що між Польщею й Україною немає суперечок. Тоту важливим елементом зустрічі у Варшаві має бути підписання протоколу розбіжностей.
"Потрібно буде чесно сказати, де ми можемо допомогти, а де потрібно скласти протоколи розбіжностей. Найбільшою помилкою уряду "Права і справедливості" було те, що він обманював поляків і, напевно, самих себе, що не було проблем, наприклад, з сільськогосподарською продукцією", - сказав польський урядовець.
На його думку, відносини з Україною мають ґрунтуватися на конкретних діях, адже важливо, щоб "відбулася відлига польсько-українських відносин, щира розмова і переговори".
Шейна тако додав, що під час зустрічі також треба вирішити "певні історичні питання" між Польщею та Україною.
"Вони не є найважливішими сьогодні, але вони також дозволяють нам розрядити атмосферу у багатьох питаннях", - зазначив він.
Деталі зустрічі у Варшаві наразі невідомі, багато питань тримають у таємниці з міркувань безпеки.
Нагадаємо, у Польщі вже кілька місяців тривають протести фермери. Зокрема, вони виступають проти імпорту низки товарів з України, оскільки це сильно впливає на ціни на внутрішньому ринку.
Протестувальники почали блокувати контрольні пункти пропуску на кордоні з Україною для вантажівок. Це вплинуло на український експорт. Також були інциденти з висипаним українським зерном.
Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.
Проте нещодавно розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, 21 березня припинилася блокада КПП "Зосин-Устилуг". Рух вантажівок як на в'їзд, так і на виїзд з України відновився.
За даними ДПСУ, польські фермери не випускають з України вантажівки на двох пунктах пропуску. Йдеться про КПП "Ягодин" та "Рава-Руська".
Більш детально про конфлікт України з Польщею - у матеріалі РБК-Україна.
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