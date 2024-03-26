Польша хочет подписать с Украиной протокол разногласий

По его словам, во время встречи в Варшаве будут доминировать военные и экономические вопросы, однако страны должны записать некоторые разногласия, отличающие два правительства.

"Доминировать вопросы вооружений, экономические вопросы, в частности сельского хозяйства и решение тех вопросов, которые все еще остаются актуальными", - сказал Шейна.

Как рассказал заместитель главы МИД Польши, на встрече также будут обсуждать вступление Украины в Европейский союз.

"Вопрос, который, по моему мнению, уже должен быть обсужден - это вопрос вступления. Потому что Украина уже находится на продвинутом этапе переговоров, и мы готовы помочь Украине в этом", - подчеркнул он.

Шейна отметил, что ошибкой предыдущего правительства была позиция, что между Польшей и Украиной нет споров. Тоту важным элементом встречи в Варшаве должно быть подписание протокола разногласий.

"Нужно будет честно сказать, где мы можем помочь, а где нужно составить протоколы разногласий. Наибольшей ошибкой правительства "Права и справедливости" было то, что он обманывал поляков и, наверное, самих себя, что не было проблем, например, с сельскохозяйственной продукцией ", - сказал польский чиновник.

По его мнению, отношения с Украиной должны основываться на конкретных действиях, ведь важно, чтобы "произошла оттепель польско-украинских отношений, искренний разговор и переговоры".

Шейна также добавил, что во время встречи также нужно решить "определенные исторические вопросы" между Польшей и Украиной.

"Они не являются важнейшими сегодня, но они также позволяют нам разрядить атмосферу по многим вопросам", - отметил он.

Детали встречи в Варшаве пока неизвестны, многие вопросы содержатся в тайне из соображений безопасности.