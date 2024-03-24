Польські фермери не випускають вантажівки з України на двох пунктах пропуску, - ДПСУ

Польські фермери не випускають з України вантажівки на двох пунктах пропуску. Йдеться про КПП "Ягодин" та "Рава-Руська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Речник наголосив, що на кордоні з Польщею блокуються напрямки "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська". На двох останніх польські фермери взагалі не пропускають вантажні авто, які їдуть з України у Польщу. За останній період там фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України. На цих напрямках сукупно перебувають в черзі близько 500 вантажівок.

Як зазначив Демченко, у розблокованих КПП на польському кордоні теж є черги, але рух вантажівок не блокується. Також спостерігаються черги у пунктах на кордоні з іншими країнами.

"Ми маємо черги по трьох напрямках - Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Зокрема, по напрямку пункту пропуску "Ужгород", це кордон зі Словаччиною, станом на ранок - це десь 300 вантажівок очікують у черзі", - сказав він.

За його словами, близько 800 вантажівок стоять у черзі у пункті пропуску "Тиса" на кордоні на території Угорщини. Напроти пункту пропуску "Порубне" близько 400 вантажівок очікують в'їзду з території Румунії до України..

"Тут ми бачимо збільшення черг саме з початком блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною, оскільки досить складно перетнути кордон з Польщею", - сказав він.