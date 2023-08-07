Польща хоче перекинути до кордону з Білоруссю ще 1000 солдатів: у чому причина

За його словами, це відбувається на тлі збільшення спроб незаконного перетину кордону.

Начальник прикордонної служби Томаш Прага заявив, що цього року 19 000 осіб намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон порівняно з 16 000 минулого року.

Посилення кордону

"Генерал Прага попросив перекинути ще 1000 солдатів до польсько-білоруського кордону", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васик.

Останніми тижнями біля кордону з'явилися бойовики з ПВК "Вагнера", що, за словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, спрямовано на дестабілізацію ситуації на східному фланзі НАТО.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частина його бойовиків була передислокована до Білорусі. Найманців розташували у наметовому містечку. Українські прикордонники наголошують, що бойовики у Білорусі поки що не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Тим часом жителі польського села Біловеж 1 серпня заявили про переліт двох білоруських літаків Мі-24 та Мі-8 над їх будинками.

Спочатку Варшава заперечувала цей факт, однак пізніше підтвердила порушення кордону. Також Польща проінформувала про інцидент НАТО.