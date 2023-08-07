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Польща хоче перекинути до кордону з Білоруссю ще 1000 солдатів: у чому причина

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Прикордонна служба Польщі сьогодні, 7 серпня, попросила Міністерство оборони направити ще 1000 військовослужбовців на кордон із Білоруссю.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Васік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, це відбувається на тлі збільшення спроб незаконного перетину кордону.

Начальник прикордонної служби Томаш Прага заявив, що цього року 19 000 осіб намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон порівняно з 16 000 минулого року.

Посилення кордону

"Генерал Прага попросив перекинути ще 1000 солдатів до польсько-білоруського кордону", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васик.

Останніми тижнями біля кордону з'явилися бойовики з ПВК "Вагнера", що, за словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, спрямовано на дестабілізацію ситуації на східному фланзі НАТО.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частина його бойовиків була передислокована до Білорусі. Найманців розташували у наметовому містечку. Українські прикордонники наголошують, що бойовики у Білорусі поки що не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Тим часом жителі польського села Біловеж 1 серпня заявили про переліт двох білоруських літаків Мі-24 та Мі-8 над їх будинками.

Спочатку Варшава заперечувала цей факт, однак пізніше підтвердила порушення кордону. Також Польща проінформувала про інцидент НАТО.

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