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Польша хочет перебросить к границе с Беларусью еще 1000 солдат: в чем причина

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Пограничная служба Польши сегодня, 7 августа, попросила Министерство обороны направить еще 1000 военнослужащих на границу с Беларусью.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, это происходит на фоне увеличения попыток незаконного пересечения границы.

Начальник пограничной службы Томаш Прага заявил, что в этом году 19 000 человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу по сравнению с 16 000 в прошлом году.

Усиление границы

"Генерал Прага попросил перебросить еще 1000 солдат к польско-белорусской границе", - сказал заместитель министра внутренних дел Мацей Васик.

В последние недели у границы появились боевики из ЧВК "Вагнера", что, по словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, направлено на дестабилизацию ситуации на восточном фланге НАТО.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его боевиков была передислоцирована в Беларусь. Наемников расположили в палаточном городке. Украинские пограничники отмечают, что боевики в Беларуси пока не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Тем временем жители польского села Беловеж 1 августа заявили о перелете двух белорусских самолетов Ми-24 и Ми-8 над их домами.

Сначала Варшава отрицала этот факт, однако позже подтвердила нарушение границы. Также Польша проинформировала об инциденте НАТО.

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