Польща хоче оприлюднити документи про російську корупцію в Європарламенті

Моравецький повідомив, що міністр внутрішніх справ Польщі покаже документи, пов'язані зі справою.

"Сьогодні ми вже знаємо, що в корупції депутатів Європарламенту були та російські сліди. Наш міністр внутрішніх справ незабаром покаже документи, що стосуються впливу російських служб, які корумпували депутатів Європарламенту", - сказав Моравецький.

На запитання журналіста, чи йдеться про польських євродепутатів, Моравецький відповів, що інформація стосується кількох євродепутатів, "але не з Польщі".

Він також додав, що дуже багато людей несвідомо купуються на російську пропаганду, як у випадку з питанням про сенс захисту кордону.

"Білоруський напад на польський кордон через штучно спровоковану міграцію був прелюдією до російської агресії проти України. Це була спроба підірвати згуртованість Європейського Союзу, а також спроба дестабілізувати Польщу, щоб, коли Росія нападе на Україну, ми більше не змогли приймати українських біженців. Ця спроба провалилася, але, на жаль, з боку опозиції все ще є публіцисти та політичні активісти, які цього не розуміють", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 9 грудня прокуратура Бельгії заявила про початок розслідування можливої корупції, пов'язаної з неназваною державою Перської затоки, де підозрюються помічники та урядовці Європарламенту.

Після чого, 11 грудня, віце-президент Європарламенту Єва Кайлі та ще троє людей було звинувачено та взято під варту в Бельгії у справі про корупційні зв'язки з Катаром.

Пізніше з'явилась інформація, що Марокко намагалось вплинути на євродепутатів з метою змінити хід розслідування щодо шпигунського ПЗ.

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