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Замголови Європарламенту заарештували в рамках справи про корупцію, пов'язану з Катаром

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Брюссель, Неділя 11 грудня 2022 16:42
Замголови Європарламенту заарештували в рамках справи про корупцію, пов'язану з Катаром Фото: Заступник голови Європарламенту заарештували у справі про корупцію (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Віце-президент Європарламенту Єва Кайлі та ще троє людей було звинувачено та взято під варту в Бельгії у справі про корупційні зв'язки з Катаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Федеральна прокуратура, зі свого боку, відкрито не назвала імен, повідомляючи про попереднє затримання чотирьох з шести осіб, заарештованих за останні 48 годин.

Чотири людини були ув'язнені після того, як слідчий суддя Брюсселя звинуватив їх у "приналежності до злочинної організації, відмиванні грошей і корупції", йдеться в прес-релізі федеральної прокуратури. Двоє інших людей було звільнено суддею.

За словами анонімного джерела в суді, близького до справи, Єва Кайлі є однією з чотирьох ув'язнених. Вона не могла скористатися своєю депутатською недоторканністю, оскільки була спіймана в п'ятницю "на місці злочину".

Раніше ми писали, що віце-президент Європарламенту Єва Кайлі була затримана в Брюсселі в п'ятницю у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію щодо уряду Катару.

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