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Польша хочет обнародовать документы о российской коррупции в Европарламенте

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (president gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его правительство хочет обнародовать документы о российских влияниях на евродепутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на i.pl.

Моравецкий сообщил, что министр внутренних дел Польши покажет документы, относящиеся к делу.

"Сегодня мы уже знаем, что в коррупции депутатов Европарламента были и российские следы. Наш министр внутренних дел вскоре покажет документы, касающиеся влияния российских служб, коррумпированных депутатами Европарламента", - сказал Моравецкий.

На вопрос журналиста, идет ли речь о польских евродепутатах, Моравецкий ответил, что информация касается нескольких евродепутатов, "но не из Польши".

Он также добавил, что очень многие люди бессознательно покупаются на российскую пропаганду, как в случае с вопросом о смысле защиты границы.

"Белорусское нападение на польскую границу из-за искусственно спровоцированной миграции было прелюдией к российской агрессии против Украины. Это была попытка взорвать сплоченность Европейского Союза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы, когда Россия нападет на Украину, мы больше не смогли принимать украинских беженцев. Эта попытка провалилась, но, к сожалению, со стороны оппозиции все еще публицисты и политические активисты, которые этого не понимают", - сказал премьер-министр.

Напомним, 9 декабря прокуратура Бельгии заявила о начале расследования возможной коррупции, связанной с неназванным государством Персидского залива, где подозреваются помощники и члены Европарламента.

После чего, 11 декабря, вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека были обвинены и взяты под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.

Позже появилась информация, что Марокко пыталось повлиять на евродепутатов с целью изменить ход расследования шпионского ПО.

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