Марокко намагалось вплинути на євродепутатів з метою змінити хід розслідування щодо шпигунського ПЗ
Марокко намагалося вплинути через підкуп євродепутатів на хід розслідування комісією Європарламенту щодо використання шпигунського програмного забезпечення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання La Repubblica.
Як пише видання, посилаючись на документи і джерела в італійських спецслужбах, до такої думки пристає прокуратура Бельгії, яка вважає, що Марокко намагалось підкупити євродепутатів з метою втручання у розслідування стосовно використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus.
На думку бельгійських прокурорів, Марокко намагалося впливати на хід розслідування цієї справи в Європарламенті, який у березні цьогоріч ухвалив рішення про створення відповідної комісії. Таке рішення було прийнято після низки публікацій журналістів-розслідувачів про те, що деякі країни використовували згадане програмне забезпечення для стеження за політиками і лідерами інших держав, громадськими активістами і журналістами. Наприклад, спецслужби Марокко, серед іншого, звинувачувались у стеженні за телефонними розмовами президента Франції Еммануеля Макрона.
У документах спецслужб, за даними видання, стверджується, що в ЄП лоббіювали включення до комісії депутатів Андреа Коццоліно та Марі Арени і тоді ще віцепрезидентки Єви Кайлі, яку згодом звинуватили у корупційних діях на користь Катару. Було з'ясовано, що згадані члени Європарламенту співпрацюють із Генеральним директоратом досліджень і документації Марокко - спецслужбою країни, а представники цього відомства навіть зустрічалися з ними особисто.
Видання нагадало, що скандал із застосуванням шпигунського програмного забезпечення в Євросоюзі спалахнув у 2021 році. Серед його жертв виявилися, серед іншого, лідери політичної опозиції Польщі, Іспанії, Угорщині та Греції та десятки активістів і журналістів.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що віцепрезидента Європарламенту Єву Кайлі та ще троє людей було звинувачено та взято під варту в Бельгії у справі про корупційні зв'язки з Катаром.
Раніше ми писали, що віце-президент Європарламенту Єва Кайлі була затримана в Брюсселі в п'ятницю у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію щодо уряду Катару.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.