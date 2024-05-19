Польща хоче кредит 130 млн доларів на будівництво європейського "залізного купола"

За словами Туска, досвід України й Ізраїлю каже про те, що одна країна не може самостійно гарантувати безпеку свого повітряного простору. Тому наразі йдеться про “залізний купол” над цілим континентом.

Польський прем'єр повідомив, що Варшава ухвалила рішення про будівництво супутникового компоненту в межах цієї програми.

У понеділок пройдуть переговори Туска з Європейським інвестиційним банком. Він сподівається, що зможе поінформувати про успішне завершення процесу отримання кредиту.