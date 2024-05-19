Польша хочет кредит 130 млн долларов на строительство европейского "железного купола"

По словам Туска, опыт Украины и Израиля говорит, что одна страна не может самостоятельно гарантировать безопасность своего воздушного пространства. Поэтому речь идет о "железном куполе" над целым континентом.

Польский премьер сообщил, что Варшава приняла решение о строительстве спутникового компонента в рамках этой программы.

В понедельник пройдут переговоры Туска с Европейским инвестиционным банком. Он надеется, что сможет проинформировать об успешном завершении процесса получения кредита.