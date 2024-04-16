Прем'єри Польщі та Данії обговорили ідею створення "залізного купола" над Європою

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі з данським колегою Метте Фредеріксен обговорив можливість створення "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни.

Залізний купол - це мобільна система протиповітряної оборони. Ізраїль єдина країна у світі, яка експлуатує її на національному рівні. Система призначена для перехоплення і знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності.

"Я радий, що пані прем'єр-міністр позитивно відреагувала на мій намір приєднати Польщу до цього проєкту в Європі", - заявив Туск.

За його словами, напад Ірану на Ізраїль підтвердив важливість наявності "залізного купола".

"Данія, а також Німеччина і Великобританія співпрацюють у рамках Європейського союзу зі створення європейської системи протиракетної та протиповітряної оборони", - заявив Туск.

Оборона ЄС

Питання розвитку оборонної промисловості стало дуже актуальним для Європи останнім часом. Зокрема, це пов'язано з повномасштабним вторгненням росіян в Україну та необхідністю допомагати нашій країні.

На початку січня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон запропонував створити фонд на 100 млрд євро для того, щоб розвивати європейську оборонну промисловість.

Також, як писало Bloomberg, ЄС прагнутиме до того, щоб до 2025 року половина його оборонних систем закуповувалась усередині блоку. Наразі більшість озброєння закуповується у третіх країнах.

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