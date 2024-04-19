Макрон заявив, що в Україні неможливо побудувати "ізраїльську" ППО, і назвав причину
Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що неможливо побудувати для України таку ж саму систему протиракетної оборони, як у Ізраїлі, оскільки цей процес вимагає значних ресурсів та тривалого часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.
За його словами, "ізраїльська" ППО створювалася протягом десятиліть. Ізраїль вклав багато зусиль та коштів.
"Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", - додав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.
Макрон зазначив, неможливо це тому, що ресурси Європи обмежені.
Що відомо про систему ППО Ізраїля - "Залізний купол"
Залізний купол - це мобільна система протиповітряної оборони. Ізраїль єдина країна в світі, що експлуатує її на національному рівні. Система призначена для перехоплення і знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності.
"Залізний купол" - ізраїльська розробка авторства компанії Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
Нагадаємо, США готуються швидко затвердити новий пакет військової допомоги для України, йдеться про артилерію і засоби протиповітряної оборони.
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