Макрон заявив, що в Україні неможливо побудувати "ізраїльську" ППО, і назвав причину

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що неможливо побудувати для України таку ж саму систему протиракетної оборони, як у Ізраїлі, оскільки цей процес вимагає значних ресурсів та тривалого часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.

За його словами, "ізраїльська" ППО створювалася протягом десятиліть. Ізраїль вклав багато зусиль та коштів. "Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", - додав Макрон на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі. Макрон зазначив, неможливо це тому, що ресурси Європи обмежені.