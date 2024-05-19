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Польща хоче кредит 130 млн доларів на будівництво європейського "залізного купола"

Неділя 19 травня 2024 06:56
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Польща хоче кредит 130 млн доларів на будівництво європейського "залізного купола" Фото: прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща планує отримати від Європейського інвестиційного банку кредит на 0,5 млрд злотих (близько 130 млн доларів) на будівництво супутникового компоненту європейського "залізного купола".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами Туска, досвід України й Ізраїлю каже про те, що одна країна не може самостійно гарантувати безпеку свого повітряного простору. Тому наразі йдеться про “залізний купол” над цілим континентом.

Польський прем'єр повідомив, що Варшава ухвалила рішення про будівництво супутникового компоненту в межах цієї програми.

У понеділок пройдуть переговори Туска з Європейським інвестиційним банком. Він сподівається, що зможе поінформувати про успішне завершення процесу отримання кредиту.

Нагадаємо, наприкінці березня генеральний директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам ЄС слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола".

У квітні Туск обговорив цю можливість під час зустрічі з данським колегою Метте Фредеріксен.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що неможливо побудувати для України таку ж саму систему протиракетної оборони, як в Ізраїлі, оскільки цей процес вимагає значних ресурсів та тривалого часу.

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Дональд Туск Польща ППО
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