Польща хоче кредит 130 млн доларів на будівництво європейського "залізного купола"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща планує отримати від Європейського інвестиційного банку кредит на 0,5 млрд злотих (близько 130 млн доларів) на будівництво супутникового компоненту європейського "залізного купола".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За словами Туска, досвід України й Ізраїлю каже про те, що одна країна не може самостійно гарантувати безпеку свого повітряного простору. Тому наразі йдеться про “залізний купол” над цілим континентом.

Польський прем'єр повідомив, що Варшава ухвалила рішення про будівництво супутникового компоненту в межах цієї програми.

У понеділок пройдуть переговори Туска з Європейським інвестиційним банком. Він сподівається, що зможе поінформувати про успішне завершення процесу отримання кредиту.