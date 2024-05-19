Польша хочет кредит 130 млн долларов на строительство европейского "железного купола"
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша планирует получить от Европейского инвестиционного банка кредит на 0,5 млрд злотых (около 130 млн долларов) на строительство спутникового компонента европейского "железного купола".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По словам Туска, опыт Украины и Израиля говорит, что одна страна не может самостоятельно гарантировать безопасность своего воздушного пространства. Поэтому речь идет о "железном куполе" над целым континентом.
Польский премьер сообщил, что Варшава приняла решение о строительстве спутникового компонента в рамках этой программы.
В понедельник пройдут переговоры Туска с Европейским инвестиционным банком. Он надеется, что сможет проинформировать об успешном завершении процесса получения кредита.
Напомним, в конце марта генеральный директор крупнейшего в Европе производителя боеприпасов Rheinmetall заявил, что лидерам ЕС следует рассмотреть возможность установки систем ПВО малой дальности, подобных израильскому "Железному куполу".
В апреле Туск обсудил эту возможность во время встречи с датским коллегой Мэтте Фредериксен.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что невозможно построить для Украины такую же систему противоракетной обороны, как в Израиле, поскольку этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.