ua en ru
Вс, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша хочет кредит 130 млн долларов на строительство европейского "железного купола"

Воскресенье 19 мая 2024 06:56
UA EN RU
Польша хочет кредит 130 млн долларов на строительство европейского "железного купола" Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша планирует получить от Европейского инвестиционного банка кредит на 0,5 млрд злотых (около 130 млн долларов) на строительство спутникового компонента европейского "железного купола".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам Туска, опыт Украины и Израиля говорит, что одна страна не может самостоятельно гарантировать безопасность своего воздушного пространства. Поэтому речь идет о "железном куполе" над целым континентом.

Польский премьер сообщил, что Варшава приняла решение о строительстве спутникового компонента в рамках этой программы.

В понедельник пройдут переговоры Туска с Европейским инвестиционным банком. Он надеется, что сможет проинформировать об успешном завершении процесса получения кредита.

Напомним, в конце марта генеральный директор крупнейшего в Европе производителя боеприпасов Rheinmetall заявил, что лидерам ЕС следует рассмотреть возможность установки систем ПВО малой дальности, подобных израильскому "Железному куполу".

В апреле Туск обсудил эту возможность во время встречи с датским коллегой Мэтте Фредериксен.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что невозможно построить для Украины такую же систему противоракетной обороны, как в Израиле, поскольку этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Польша ПВО
NEWS
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому