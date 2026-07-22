Польща хоче керувати паливним проєктом НАТО за 20 мільярдів

Заявку вже відправили до штаб-квартири НАТО, заявив віцепрем'єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції. Польща хоче розмістити на своїй території центр управління цим стратегічним об'єктом, а рішення про створення мережі союзники ухвалили на останньому саміті Альянсу.

Зараз Польща чекає відповіді. Вердикт союзників очікують протягом найближчих тижнів.

Масштаб та мета проєкту

На старті йдеться про суму понад 20 мільярдів євро, проте витрати можуть зрости. У перспективі цифра сягне 26–27 мільярдів євро.

Реалізація триватиме багато років. Це не швидке будівництво. Мережа простягнеться далеко на схід та охопить кілька держав.

Спершу паливопроводи розширять до Польщі. Далі труби прокладуть до країн Балтії й ще буде окремий напрямок до Чехії.

Нова інфраструктура буде універсальною. У мирний час мережа забезпечуватиме цивільні потреби, а у кризові часи, наприклад, під час війни, паливопроводи працюватимуть виключно на армію. Вони постачатимуть пальне військовим підрозділам союзників, що дозволить швидко заправляти техніку НАТО.

"Ми ухвалили рішення подати кандидатуру Польщі як місця розташування центру управління цим проєктом, центру будівництва паливопроводів, які служитимуть безпеці як у мирний час, так і під час війни", – наголосив Владислав Косіняк-Камиш.

Глава Міноборони вважає це ідеальним прикладом інвестицій. За його словами, це найкращий приклад інвестиції подвійного призначення.