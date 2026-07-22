Польша хочет управлять топливным проектом НАТО за 20 миллиардов

Заявку уже отправили в штаб-квартиру НАТО, заявил вице-премьер-министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции. Польша хочет разместить на своей территории центр управления этим стратегическим объектом, а решение о создании сети союзники приняли на последнем саммите Североатлантического союза.

Сейчас Польша ждет ответа. Вердикт союзников ожидается в ближайшие недели.

Масштаб и цель проекта

На старте идет речь о сумме более 20 миллиардов евро, однако расходы могут возрасти. В перспективе цифра достигнет 26-27 миллиардов евро.

Реализация будет длиться много лет. Это не быстрое строительство. Сеть протянется далеко на восток и охватит несколько государств.

Сначала топливопроводы расширят в Польшу. Далее трубы проложат в страны Балтии и еще будет отдельное направление в Чехию.

Новая инфраструктура будет универсальна. В мирное время сеть будет обеспечивать гражданские нужды, а в кризисные времена, например во время войны, топливопроводы будут работать исключительно на армию. Они будут поставлять топливо военным подразделениям союзников, что позволит быстро заправлять технику НАТО.

"Мы приняли решение предоставить кандидатуру Польши как место расположения центра управления этим проектом, центра строительства топливопроводов, которые будут служить безопасности как в мирное время, так и во время войны", - подчеркнул Владислав Косиняк-Камиш.

Глава Минобороны считает это идеальным примером инвестиций. По его словам, это самый лучший пример инвестиции двойного назначения.