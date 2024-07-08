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Польща готова виробляти електроенергію для України на своїх вугільних ТЕС, - Туск

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Питання про енергетику має вирішальне значення. Ми зараз працюємо над цим у Польщі, і наші фахівці обговорюють те, як ми можемо безпосередньо допомогти електропостачанню України перед настанням зими", - сказав Туск.

Він наголосив, що всі енергетичні об'єкти в Україні перебувають під загрозою атак з боку Росії "з очевидних причин".

"На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст спрямовувати до України", - розповів прем'єр Польщі.

За його словами, "загалом проблему з електроенергією це звісно, не вирішить, але може хоча б частково допомогти Україні пережити цю важку зиму".

"І ми заохочуватимемо всіх наших партнерів до пошуку креативних ідей (для підтримки української енергетики - ред.)", - додав Туск.

Допомога Україні з електроенергією

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Словаччина готується збільшити постачання електроенергії в Україну в осінньо-зимовий період.

Також Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію".

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