Словаччина збільшить постачання електроенергії в Україну, - президент

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda .

Пеллегріні зазначив, що Словаччина насправді багато допомагає Україні. За його словами, про це свідчить збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах, а також експорт електроенергії в Україну, потужності якої знищуються ударами РФ.

"Він початку воєнного конфлікту Словаччина поставила до України понад 40 тисяч кВт год електроенергії, що певним чином призвело до стабілізації енергосистеми України. Ми готуємося на осінньо-зимовий сезон, який імовірно буде критичним для України", - сказав словацький президент.

Він також наголосив, що Словаччина не визнає анексію Криму Росією та насильницьку зміну кордонів з боку Росії на сході й півдні України.