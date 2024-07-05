Молдова заявила про готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну
Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії за підсумками зустрічі у Кишиневі 5 липня.
"Республіка Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію", розмістивши на її території генераційні установки, використовуючи природній газ, що постачається Україною для цього обміну", - йдеться в заяві.
Зазначається, що для цього сторони шукатимуть рішення, щоб зробити газову інфраструктуру комерційно надійною.
Нагадаємо, вчора, 3 липня, ми повідомляли, що Словаччина готується збільшити постачання електроенергії в Україну в осінньо-зимовий період.
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