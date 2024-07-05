Молдова заявила про готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну

Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії за підсумками зустрічі у Кишиневі 5 липня.

"Республіка Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію", розмістивши на її території генераційні установки, використовуючи природній газ, що постачається Україною для цього обміну", - йдеться в заяві.

Зазначається, що для цього сторони шукатимуть рішення, щоб зробити газову інфраструктуру комерційно надійною.