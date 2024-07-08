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Польша готова производить электроэнергию для Украины на своих угольных ТЭС, - Туск

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша работает над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, не платя за выбросы, а произведенную электроэнергию за европейские деньги передавать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вопрос об энергетике имеет решающее значение. Мы сейчас работаем над этим в Польше, и наши специалисты обсуждают то, как мы можем напрямую помочь электроснабжению Украины перед наступлением зимы", - сказал Туск.

Он подчеркнул, что все энергетические объекты в Украине находятся под угрозой атак со стороны России "по очевидным причинам".

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост направлять в Украину", - рассказал премьер Польши.

По его словам, "в целом проблему с электроэнергией это, конечно, не решит, но может хотя бы частично помочь Украине пережить эту тяжелую зиму".

"И мы будем поощрять всех наших партнеров к поиску креативных идей (для поддержки украинской энергетики - ред.)", - добавил Туск.

Помощь Украине с электроэнергией

Напомним, что недавно мы сообщали, что Словакия готовится увеличить поставки электроэнергии в Украину в осенне-зимний период.

Также Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию".

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