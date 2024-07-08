Польша готова производить электроэнергию для Украины на своих угольных ТЭС, - Туск

"Вопрос об энергетике имеет решающее значение. Мы сейчас работаем над этим в Польше, и наши специалисты обсуждают то, как мы можем напрямую помочь электроснабжению Украины перед наступлением зимы", - сказал Туск.

Он подчеркнул, что все энергетические объекты в Украине находятся под угрозой атак со стороны России "по очевидным причинам".

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост направлять в Украину", - рассказал премьер Польши.

По его словам, "в целом проблему с электроэнергией это, конечно, не решит, но может хотя бы частично помочь Украине пережить эту тяжелую зиму".

"И мы будем поощрять всех наших партнеров к поиску креативных идей (для поддержки украинской энергетики - ред.)", - добавил Туск.