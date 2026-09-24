Польща евакуювала два пункти пропуску через удари по Україні поблизу кордону, - Туск

Польща евакуювала людей із прикордонних пунктів пропуску "Дорогуськ" та "Зосін" через російський ракетний обстріл України поблизу кордону.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.
За словами польського прем'єра, ворожа атака відбулася безпосередньо під час його міжнародних перемовин у Варшаві. Через загрозу безпеці поблизу державного кордону Польща вжила екстрених заходів на пунктах пропуску.
"Не вперше так трапляється, що коли я розмовляю у Варшаві з нашими партнерами і говорю про агресивні дії Росії і якою проблемою це є для Польщі - в той же момент росіяни це підтверджують. Щойно як ми розмовляли, знову атаковано Україну поблизу польського кордону", - сказав Туск.
Він наголосив, що такі ситуації змушують Польщу діяти дуже послідовно на своїй території, співпрацювати з Україною, а також попереджати ЄС про настання важких часів і необхідність "добре підготуватися" до найближчих тижнів і місяців.
"Осінь і зима можуть виявитися справді критичними", - попередив Туск.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні країна-агресорка вдарила по Україні протикорабельними ракетами "Циркон", балістикою та 282 ударними дронами. Сили ППО знищили 227 повітряних цілей, однак частина з них все ж досягла цілей на Одещині та Київщині.
Зазначимо, внаслідок нічного удару по Києву загинули двоє людей, щонайменше восьмеро були поранені. У Дніпровському районі столиці рятувальники ДСНС деблокували людину з-під завалів зруйнованого будинку.