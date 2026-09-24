Польша эвакуировала два пункта пропуска из-за ударов по Украине возле границы, - Туск

Польша эвакуировала людей из пограничных пунктов пропуска "Дорогуск" и "Зосин" из-за российского ракетного обстрела Украины возле границы.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.
По словам польского премьера, вражеская атака произошла непосредственно во время его международных переговоров в Варшаве. Из-за угрозы безопасности вблизи государственной границы Польша приняла экстренные меры на пунктах пропуска.
"Не впервые так случается, что когда я разговариваю в Варшаве с нашими партнерами и говорю об агрессивных действиях России и какой проблемой это является для Польши - в тот же момент россияне это подтверждают. Только как мы разговаривали, снова атакована Украина вблизи польской границы", - сказал Туск.
Он подчеркнул, что такие ситуации заставляют Польшу действовать очень последовательно на своей территории, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать ЕС о наступлении трудных времен и необходимости "хорошо подготовиться" к ближайшим неделям и месяцам.
"Осень и зима могут оказаться действительно критическими", - предупредил Туск.
Напомним, в ночь на сегодня страна-агрессор ударила по Украине противокорабельными ракетами "Циркон", баллистикой и 282 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 227 воздушных целей, однако часть из них все же достигла целей в Одесской и Киевской областях.
Отметим, в результате ночного удара по Киеву погибли два человека, по меньшей мере восемь были ранены. В Днепровском районе столицы спасатели ГСЧС деблокировали человека из-под завалов разрушенного дома.