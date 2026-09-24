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Польша эвакуировала два пункта пропуска из-за ударов по Украине возле границы, - Туск

15:03 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Туск (Getty Images)

Польша эвакуировала людей из пограничных пунктов пропуска "Дорогуск" и "Зосин" из-за российского ракетного обстрела Украины возле границы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.

По словам польского премьера, вражеская атака произошла непосредственно во время его международных переговоров в Варшаве. Из-за угрозы безопасности вблизи государственной границы Польша приняла экстренные меры на пунктах пропуска.

"Не впервые так случается, что когда я разговариваю в Варшаве с нашими партнерами и говорю об агрессивных действиях России и какой проблемой это является для Польши - в тот же момент россияне это подтверждают. Только как мы разговаривали, снова атакована Украина вблизи польской границы", - сказал Туск.

Он подчеркнул, что такие ситуации заставляют Польшу действовать очень последовательно на своей территории, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать ЕС о наступлении трудных времен и необходимости "хорошо подготовиться" к ближайшим неделям и месяцам.

"Осень и зима могут оказаться действительно критическими", - предупредил Туск.

Напомним, в ночь на сегодня страна-агрессор ударила по Украине противокорабельными ракетами "Циркон", баллистикой и 282 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 227 воздушных целей, однако часть из них все же достигла целей в Одесской и Киевской областях.

Отметим, в результате ночного удара по Киеву погибли два человека, по меньшей мере восемь были ранены. В Днепровском районе столицы спасатели ГСЧС деблокировали человека из-под завалов разрушенного дома.

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