Польща не дозволить України вступити в ЄС без розв'язання історичних питань, - Туск

Що передувало

Як розповідає видання, в середу, 28 серпня, під час зустрічі голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського з його українським колегою Дмитром Кулебою, останнього запитали про історичні питання, які "розділяють наші країни".

Кулеба, своєю чергою, відповів, що, якщо почати копатись в історії, українці та поляки можуть докоряти один одного за ті, чи інші погані речі. У зв'язку з чим обидвом країнам ліпше будувати майбутнє разом, а історію залишити історикам.

Реакція Туска

Голова польського уряду заявив, що не бажає, щоб "те, що є спірним, коли йдеться про польсько-українські відносини", не було алібі для тих, хто має "проросійські тенденції".

Загалом Туск негативно оцінив заяву голови українського МЗС та додав, що Україні нібито повинна буде "виправдати польські очікування з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію".

"Україна не буде членом Європейського союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні - це не тільки питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів", - додав він.

За словами Туска, під час головування Польщі в Раді Європейського союзу (ЄС), Варшава "все чіткіше і чіткіше" пояснюватиме Києву, що саме в його інтересах є врегулювання польсько-українських відносин.

Вступ України до ЄС

У червні 2022-го Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Наступного року, у грудні 2023-го, політичний союз підтримав відкриття переговорів.

У червні 2024 року Європейська комісія закликала країни-члени політичного блоку розпочати діалог щодо інтеграції України та Молдови. Зрештою, переговорні рамки для нашої країни були погоджені вже 14 червня.