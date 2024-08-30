Польша не позволит Украине вступить в ЕС без решения исторических вопросов, - Туск

Что предшествовало

Как рассказывает издание, в среду, 28 августа, во время встречи главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, последнего спросили об исторических вопросах, которые "разделяют наши страны".

Кулеба, в свою очередь, ответил, что, если начать копаться в истории, украинцы и поляки могут упрекать друг друга за те или иные плохие вещи. В связи с чем обеим странам лучше строить будущее вместе, а историю оставить историкам.

Реакция Туска

Глава польского правительства заявил, что не желает, чтобы "то, что является спорным, когда речь идет о польско-украинских отношениях", не было алиби для тех, кто имеет "пророссийские тенденции".

В целом Туск негативно оценил заявление главы украинского МИД и добавил, что Украина якобы должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько захоронения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".

"Украина не будет членом Европейского союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны - это не только вопрос границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов", - добавил он.

По словам Туска, во время председательства Польши в Совете Европейского союза (ЕС), Варшава "все четче и четче" будет объяснять Киеву, что именно в его интересах является урегулирование польско-украинских отношений.

Вступление Украины в ЕС

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. В следующем году, в декабре 2023 года, политический союз поддержал открытие переговоров.

В июне 2024 года Европейская комиссия призвала страны-члены политического блока начать диалог по интеграции Украины и Молдовы. В конце концов переговорные рамки для нашей страны были согласованы уже 14 июня.