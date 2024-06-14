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Польща допомагатиме союзникам виявляти танкери "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі

Фото: танкер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща допомагатиме країнам-союзникам у Балтійському морі виявляти кораблі "тіньового флоту" Росії, які нелегально транспортують нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства закордонних справ Польщі.

"Під час засідання Ради країн Балтійського моря міністр Радослав Сікорський задекларував допомогу Польщі в ідентифікації кораблів типу "тіньовий флот", які транспортують російську продукцію, в основному нафту, намагаючись обходити накладені санкції",- йдеться в повідомленні.

Як зазначили в польському МЗС, "хоча кількість кораблів оцінюється в кілька сотень, поки що вдалося ідентифікувати лише деякі з них".

Санкції проти нафтової галузі РФ

Нагадаємо, у 2022 році західні країни запровадили стелю цін на російську нафту. Однак повною мірою її не дотримуються, оскільки РФ всіляко обходить обмеження.

Зокрема, надходження до державного бюджету Росії від нафти збільшилися в травні цього року майже на 50% порівняно з минулим роком. Причиною цього стало зростання цін на сировину, а також адаптація країни до міжнародних санкцій.

До того ж агентство Reuters повідомляло, що російський "тіньовий флот" танкерів завдає шкоди навколишньому середовищу.

Сьогодні видання Bloomberg писало, що лідери G7 за результатами саміту в Італії пообіцяють посилити обмеження цін на російську нафту, задушити майбутні енергетичні проекти Кремля та скоротити доходи Москви від металів.

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Російська ФедераціяНАФТАПольщаБалтійське море