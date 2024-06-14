G7 посилить заходи проти російського нафтового флоту, енергетики та металів, - Bloomberg

Лідери "Великої сімки" за результатами саміту в Італії пообіцяють посилити обмеження цін на російську нафту, задушити майбутні енергетичні проекти Кремля та скоротити доходи Москви від металів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми продовжимо чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергетики та інших сировинних товарів", - йдеться у проекті заяви, яка, як очікується, буде опублікована сьогодні.

Ціновий ліміт "Великої сімки" на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам та посередникам надавати судна та послуги для вантажів, ціна яких перевищує порогові значення.

Хоча обмеження призвели до відмови від західного страхування та потреби в альтернативах, Москва змогла уникнути більшої частини наслідків, сформувавши флот танкерів, які працюють у юрисдикціях, що важко відстежуються, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки вантажів на нові ринки, такі як Індія.

США, Великобританія та ЄС нещодавно почали вводити санкції проти судів, які займаються цими постачаннями.

"Велика сімка" "вживе кроків, включаючи санкції та інноваційні правозастосовні заходи з використанням відповідних географічних регіонів, для боротьби з використанням Росією обманних альтернативних методів судноплавства для обходу наших санкцій за допомогою свого тіньового флоту", йдеться у заяві.

Лідери "Великої сімки" також пообіцяють зробити більше, щоб перешкоджати "розвитку майбутніх енергетичних проектів та порушення доступу до товарів та послуг, від яких залежать ці проекти", і продовжать скорочувати доходи Росії від металів.