Польша будет помогать союзникам выявлять танкеры "теневого флота" РФ в Балтийском море

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Напомним, в 2022 году западные страны ввели потолок цен на российскую нефть. Однако в полной мере ее не соблюдают, поскольку РФ всячески обходит ограничения.

В частности, поступления в государственный бюджет России от нефти увеличились в мае этого года почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причиной тому стал рост цен на сырье, а также адаптация страны к международным санкциям.

К тому же агентство Reuters сообщало, что российский "теневой флот" танкеров наносит ущерб окружающей среде.

Сегодня издание Bloomberg писало, что лидеры G7 по результатам саммита в Италии пообещают усилить ограничение цен на российскую нефть, задушить будущие энергетические проекты Кремля и сократить доходы Москвы от металлов.

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