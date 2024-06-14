RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша будет помогать союзникам выявлять танкеры "теневого флота" РФ в Балтийском море

Фото: танкер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша будет помогать странам-союзникам в Балтийском море выявлять корабли "теневого флота" России, которые нелегально транспортируют нефте..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства иностранных дел Польши.

"В ходе заседания Совета стран Балтийского моря министр Радослав Сикорский задекларировал помощь Польши в идентификации кораблей типа "теневой флот", транспортирующих российскую продукцию, в основном нефть, пытаясь обходить наложенные санкции", - говорится в сообщении.

Как отметили в польском МИД, "хотя количество кораблей оценивается в несколько сотен, пока удалось идентифицировать лишь некоторые из них".

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Напомним, в 2022 году западные страны ввели потолок цен на российскую нефть. Однако в полной мере ее не соблюдают, поскольку РФ всячески обходит ограничения.

В частности, поступления в государственный бюджет России от нефти увеличились в мае этого года почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причиной тому стал рост цен на сырье, а также адаптация страны к международным санкциям.

К тому же агентство Reuters сообщало, что российский "теневой флот" танкеров наносит ущерб окружающей среде.

Сегодня издание Bloomberg писало, что лидеры G7 по результатам саммита в Италии пообещают усилить ограничение цен на российскую нефть, задушить будущие энергетические проекты Кремля и сократить доходы Москвы от металлов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТАПольшаБалтийское море