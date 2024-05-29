Російський тіньовий флот танкерів завдає шкоди навколишньому середовищу, - Reuters

Зростаючий тіньовий флот танкерів, що перевозять іранську, венесуельську і російську нафту, що потрапила під санкції, заповнюється найдешевшим доступним паливом, що перешкоджає скороченню викидів від судноплавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сотні танкерів, які перевозять нафту, що підпадає під санкції, є проблемою, оскільки їх важко відстежити через їхнє непрозоре володіння і використання незахідних страховок та інших морських послуг, і у них мало стимулів дотримуватися більш чистих стандартів судноплавства.

"Все більше судів знайшли способи обійти санкції, діючи за межами західної юрисдикції. Тіньовий флот перейшов на стероїди. І обманні методи судноплавства, якими вони займаються, стають все більш складними та витонченими", - сказала Мішель Візе Бокманн, головний аналітик групи морських. даних Lloyd's List Intelligence.

До них належать небезпечні перевезення нафти з судна на судно в міжнародних водах, щоб уникнути перевірки з боку державного портового контролю, фальсифікація ідентифікаційних номерів судів, розсилання танкерами неправдивої інформації про своє місцезнаходження, а також використання реєстрів прапорів з нижчими стандартами технічного нагляду та експертизи. Бокман.

За оцінками Lloyd's List Intelligence, тіньовий флот зріс приблизно до 630 танкерів з 530 тому, що становить 14,5% від загального світового танкерного флоту. За деякими галузевими оцінками, це число ще вище – понад 800 танкерів.

Ці цифри свідчать про подальше швидке розширення після вторгнення Москви до України в 2022 році та обмежень Заходу на експорт російських енергоносіїв, що призвело до того, що суди зазнали санкцій.

За даними Lloyd's List Intelligence, до війни тіньовий танкерний флот налічував близько 280-300 суден.

Таке зростання викликало занепокоєння щодо його впливу на навколишнє середовище, а також безпеки та ефективності санкцій, включаючи західну заборону на постачання та торгівлю російською нафтою за ціною, вищою за 60 доларів за барель.

Відповідно до так званої конвенції IMO 2020, прийнятої Міжнародною морською організацією (IMO), судна мають перейти на паливо з низьким вмістом сірки з дизельного палива з високим вмістом сірки, яке галузь використовувала протягом десятиліть.

Без очищення

Забезпечення дотримання цих правил, спрямованих на зниження викидів, залежить від країн-членів ІМО, які можуть стягувати штрафи або затримувати суди за недотримання вимог. У квітні IMO закликала своїх членів посилити перевірки судів, які вважаються тіньовими судами, та посилити штрафи за будь-які порушення. Правила IMO свідчать, що судна можуть спалювати паливо з високим вмістом сірки тільки в тому випадку, якщо вони мають системи очищення вихлопних газів, відомі як скрубери.

Проте танкери тіньового флоту можуть працювати на дизельному паливі з більш високим вмістом сірки, яке, за оцінками, коштує на 20% дешевше, ніж екологічніше чисте паливо, без перевірок, якщо тільки їх не зупиняють у портах для забезпечення дотримання правил, кажуть люди, знайомі із цим питанням.

"На багатьох тіньових судах немає скруберів, але вони купують мазут з високим вмістом сірки, коли знаходяться в Росії, - сказав один із джерел у галузі. Отже, вони порушують ліміт сірки, встановлений IMO".

Важко оцінити рівень недотримання IMO 2020 серед тіньового флоту, але спостерігається зростання випадків затримання суден через порушення, пов'язані з сіркою.

Портова влада в Європі та Азії затримала щонайменше десять суден за перші п'ять місяців 2024 року у зв'язку з конвенцією порівняно з шістьма за той же період минулого року та п'ятьма за весь 2022 рік. Із десяти затриманих танкерів дев'ять раніше заходили до Росії.

Росія та її партнери щодо Євразійського економічного союзу, до якого входять Казахстан, Киргизстан, Вірменія та Білорусь, домовилися у грудні, що продовжать використовувати паливо з високим вмістом сірки до кінця 2026 року. Це означає, що судна, як і раніше, можуть отримувати паливо з високим вмістом сірки в портах, які обслуговують ці країни.