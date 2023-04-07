Польща домовилася з Україною тимчасово припинити імпорт зерна, - міністр

"Українська сторона виступила з пропозицією на деякий час сильно обмежити, а на даний момент навіть повністю припинити надходження зерна до Польщі. Про транзит не йдеться - він дуже уважно контролюватиметься", - розповів Телус на спільному брифінгу з українським колегою Миколою Сольським.

Він подякував чиновнику з України за готовність разом вирішувати проблему, що виникла на польському ринку зерна.

"Ми, ймовірно, зустрінемося у п'ятницю (14 квітня - ред.). Ми підпишемо документ, який визначить те, що ми сьогодні встановили, про що ми сьогодні домовилися. Це буде документ, який реалізовуватиметься спільно українською та польською сторонами", - додав польський міністр.

При цьому Сольський уточнив, що українська сторона утримається від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі до нового сезону. Продаж зернових Польщі відбуватиметься лише у разі дозволу Варшави.

"Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони при транзиті українського зерна до польських портів та портів інших країн ЄС", - заявив український міністр, додавши, що сторони домовилися про ще одну зустріч на початку літа.