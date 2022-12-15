Польща розблокувала пакет рішень ЄС, в який входили 18 млрд євро для України, - ЗМІ

Польща скасувала вето на багаторівневий пакет ЄС, що включав мінімальну ставку корпоративного податку для великих транснаціональних компаній і 18 мільярдів євро допомоги Україні. Це дозволило ЄС його ухвалити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Фінансово-економічний пакет містив в собі:
Нагадаємо, Рада Європи затвердила план дій для України на 50 млн євро.
Раніше ми писали, що країни ЄС закликали прискорити спільні закупівлі зброї замість переданої Україні.
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