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Польща розблокувала пакет рішень ЄС, в який входили 18 млрд євро для України, - ЗМІ

Фото: Польша розблокувала рішення про 18 млрд євро для України (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Польща скасувала вето на багаторівневий пакет ЄС, що включав мінімальну ставку корпоративного податку для великих транснаціональних компаній і 18 мільярдів євро допомоги Україні. Це дозволило ЄС його ухвалити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Фінансово-економічний пакет містив в собі:

  • допомогу для України на 18 мільйонів євро;
  • мінімальну ставку корпоративного податку для великих транснаціональних корпорацій;

Нагадаємо, Рада Європи затвердила план дій для України на 50 млн євро.

Раніше ми писали, що країни ЄС закликали прискорити спільні закупівлі зброї замість переданої Україні.

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