ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни ЄС закликали прискорити спільні закупівлі зброї замість переданої Україні

Новость на русском →
Четвер 15 грудня 2022 20:29
Країни ЄС закликали прискорити спільні закупівлі зброї замість переданої Україні Фото: країни ЄС закликали прискорити спільні закупівлі озброєння (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни-учасниці саміту Євросоюзу закликали прискорити спільні закупівлі зброї замість переданої Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Повідомляється, що учасники саміту закликали оборонні відомства країн ЄС якнайшвидше заповнити передане Україні озброєння за рахунок нових замовлень у європейських та інших фірм, які відповідають загальним стандартам обороноздатності.

Раніше ми писали, що Європейський союз і НАТО після кількох місяців затримок нарешті незабаром офіційно виступлять із спільним закликом до Російської Федерації припинити війну і залишити Україну, а також пообіцяють Києву повну підтримку.

Нагадаємо, раніше в НАТО закликали готуватися до тривалих складних відносин із РФ навіть після її війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саміт ЄС Евросоюз
NEWS
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни